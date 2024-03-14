Ramazanda 'Birlikten Lezzet Doğar' iş birliği

“Birlikten Lezzet Doğar” isimli proje kapsamında, Ramazan ayı boyunca Yemeksepeti kullanıcıları, depremzedelere iftar yardımı gönderebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Yemeksepeti, Kızılay iş birliğiyle bu sene de depremzedelere özel bir yardım hareketini hayata geçirdi.

Türkiye genelindeki tüm Yemeksepeti kullanıcılarının katılımına açık olan bu anlamlı girişime katkıda bulunmak isteyenler, platformda yer alan birden fazla iftar seçeneği ile depremzedelere destek olabilecekler.

Kızılay, bu öğün bağışlarını Ramazan ayı boyunca düzenli olarak deprem bölgelerindeki aşevlerinden ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Yemek dağıtımı, Kızılay'ın deneyimli yemek sorumluları aracılığıyla, aşevleri, konteyner kentler ve çadırlara kadar geniş bir alanda gerçekleştirilecek. Böylece depremden etkilenen vatandaşların Ramazan ayında ücretsiz iftar yemeğine erişimleri sağlanacak.

Yemeksepeti de kendi adına projeye 5.500 öğün bağışlayarak önemli bir destekte bulunuyor. Yemeksepeti’nin iftar yardımları, Elbistan’daki konteyner kentte 11 gün boyunca sürdürülecek iftar servisi için kullanılacak. 11 Mart’ta başlayan ve 7 Nisan’a kadar sürecek olan bu yardım kampanyası ile Yemeksepeti, teknoloji ve dayanışmanın gücünü birleştirerek, depremzedeler için umut olmayı hedefliyor.