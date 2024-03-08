Ramazan erzak konvoyu Gebze'den dualarla uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere özel olarak hazırlanan erzak kolilerinden oluşan konvoy, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törenle dualarla uğurladı.KOCAELİ (İGFA) - Ramazan erzak konvoyunu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz dualarla uğurladı. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürlerinin de katıldığı konvoy uğurlama töreniyle; ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere özel olarak hazırlanan Ramazan kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı.

Mevlana kapalı pazar yerinde düzenlenen dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Ramazanda bereketi paylaşmak ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz ile hemhal olmak için Gebze Belediyesi olarak organize ettiğimiz, her yıl geleneksel gıda kolisi dağıtım programımızı icra ediyoruz. İnşallah 3 gün içerisinde arkadaşlarımız ekipler halinde ihtiyaç sahibi tespit edilen 5 bin kardeşimize hazırlanan bu koliler ulaştırılacak.

HER ZAMAN İNSANIMIZIN YANINDAYIZ

Her zaman değerli insanımızın yanındayız. Biz hamdolsun Gebze’de aç açıkta kimseyi bırakmadık ve bırakmayacağız da. Bu yolculukta da mutlaka bize ulaşan bu tür talepleri detaylı şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Ramazanlarını şimdiden hayırlı olmasını Kadir Gecesi’ne herkesin sağ salim ulaşmasını, mutlu ve huzurlu şekilde de bayrama erişmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun inşallah” dedi. Yapılan duanın ardından erzak konvoyu adreslere ulaşmak üzere yola çıktı. Gebze’de, Ramazan ayında binlerce erzak kolisi ekipler tarafından adreslere ulaştırılacak.