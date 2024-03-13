Ramazan ayında yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Nilüfer Belediyesi, 64 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında 8500 adet erzak kolisi dağıtıyor.BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi’ne başvuran veya muhtarlıklarla iletişime geçen ihtiyaç sahiplerini belirleyerek

içinde gıda ürünlerinin yer aldığı 8 bin 500 adet erzak kolisinin dağıtımına Ramazan ayının ilk gününden itibaren başladı. Erzak kolileri, Nilüfer’in 64 mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine görevlilerce dağıtılıyor.

NİLKOOP ürünlerinin de yer aldığı erzak kolisinde toz şeker, çay, zeytin, ayçiçeği yağı, domates salçası, tarhana, şehriye, erişte, tuz, buğday, fasulye, kırmızı mercimek, bulgur, osmancık pirinç, yeşil mercimek ve nohut bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi ayrıca Ramazan ayı boyunca 22 mahallede düzenleyeceği toplu iftarlarla da vatandaşları iftar sofralarında buluşturuyor.