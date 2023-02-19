Rahmi Metin yeni projeleri inceledi

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize'de devam eden Laleli çarşısı, Dalyan mevkisinde Kapalı Otopark ve Park bahçe düzenleme çalışmalarını inceleRİZE (İGFA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, beraberinde Başkan Yardımcısı M. Aydın Bilsel ile Hatay’da 200 çadırlık çadırkentin inşa çalışmalarını incelemelerinin ardından Rize'de devam eden Laleli çarşısı, Dalyan mevkisinde Kapalı Otopark ve Park bahçe düzenleme çalışmalarını inceleyerek Fen İşleri Müdürü ve Teknik ekiplerden bilgiler aldı.

Merkezdeki incelemelerin ardından Başkan Metin, Andon'da bulunan içmesuyu birliğine giderek, su kaynaklarındaki azalmaya karşı birlik müdürü ve teknik ekiplerden bilgi aldı.