Rahmi M. Koç Madalyası, Prof. Dr. Bilge Yıldız'ın oldu

Koç Üniversitesi’nin bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın 2022 yılı kazananı belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası bu yıl pandeminin ardından Rahmi M. Koç Müzesi’nde yeniden yüz yüze gerçekleştirilen törenle sahibini buldu.

Bu yıl yedincisi verilen madalyanın kazananı, çalıştığı teknolojilerle dünya çapında enerji verimliğini artırıp karbondioksit salımını azaltarak, iklim ve enerji krizlerine karşı ürettiği bilime dayalı çözümlerle öne çıkmış bilim insanı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (Massachusetts Institute of Technology - MIT) Prof. Dr. Bilge Yıldız oldu.

Madalya Prof. Dr. Yıldız’a, yeni nesil yüzey kimyası, verimli ve dayanıklı elektrokimyasal enerji dönüşüm malzemeleri ve enerji tasarruflu iyonik bilgisayar sistemlerinin anlaşılmasına ve tasarımına yaptığı ufuk açıcı katkılarına istinaden takdim edildi.

Törende madalya sahibi Prof. Dr. Yıldız’ın yanı sıra Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ve 2022 yılı Madalya Seçici Kurul başkanı Prof. Dr. Umran İnan konuşma yaptı.

2018’den beri profesör olarak ders verdiği MIT’de birçok öğrenciye ilham kaynağı olan Prof. Dr. Bilge Yıldız, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası aracılığıyla Türkiye’de bilime meraklı gençlere olan güvenini şu sözlerle hatırlattı:

“Ben şimdiye kadar yaptıklarımı yapabildiysem Türkiye’den birçok yetenekli genç benden daha iyisini de yapabilir. Türkiye’de çok çalışkan, çok genç insanlarımız var; umarım bu ödül onlara da çok büyük bir motivasyon kaynağı olur. Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası aynı zamanda benim sorumluluklarımı da artırıyor: Hem kendi yaptığımız araştırmaları en iyi şekilde devam ettirebilmek hem de bilim peşinde koşan daha çok genci bu alana yönlendirebilmek, onları bilim yolunda motive edebilmek için. Umarım bu iki yönde de ileride daha başarılı olabilirim.”

2016 yılından beri verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı şimdiye kadar alan bilim insanlarının listesi şöyle:

Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016 Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017 Prof. Dr. Metin Sitti-2018 Prof. Dr. Filiz Garip-2019 Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020 Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021 Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022