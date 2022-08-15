“Rağmen” kampının üçüncüsü Eylül ayında

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Elim Sende” farkındalık projesi kapsamında üniversite ve lise öğrencilerine yönelik “Rağmen” başlığıyla iki kamp düzenledi. Engelli farkındalığı yaratmak için düzenlenen kampların üçüncüsü ise Eylül ayında yapılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” vizyonu doğrultusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak için Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen “Elim Sende” farkındalık projesi sürüyor. İçinde gönüllülerin de olduğu proje yürütücüleri Buca Kaynaklar’da üniversite ve lise öğrencilerinin engelli farkındalığını yükseltmek için iki ayrı kamp düzenledi. “Rağmen” adıyla düzenlenen ilk kampta iklim değişikliğinden derin yoksulluğa, teknolojiden toksik ilişkilere kadar pek çok söyleşi ve atölye çalışması yapıldı. “…Rağmen Engelli Yakını Olmak” başlığıyla yapılan ikinci kampta ise engelli yakını bakışıyla ayrımcılık, barış, yaşam ve sorunlar üzerine atölyeler yapıldı. Kampları İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı M. Anıl Kaçar ile Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nilay Seçkin Öner de ziyaret ederek atölyelere eşlik etti.

Elim Sende Farkındalık Projesi Konseyi Eylül ayında yapılacak “Yerel Yönetimlerin Engellilik Alanındaki Sınırlılıklarına Rağmen” kampının hazırlıkları da başladı.

Elim Sende projesi Toplumdaki empati duygusunu geliştirmeyi hedefleyerek “Elim Sende” projesini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan bu projeyle İzmir’in ilçelerinin yanında, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki gönüllü gençleri ve çocukları bir araya getiriyor. "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" söylemine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen Elim Sende projesi, çocukların farkındalık kazanmalarını sağlamayı hedefliyor. Projeyle çocuk ve gençlerin üretkenliği sanat çalışmaları ile destekleniyor. Böylelikle engelli farkındalığı başta olmak üzere sosyal yaşama katkı sağlamaları, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran projeler üretmeleri amaçlanıyor.