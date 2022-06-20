'Radyo-yu Hümayun' Denizli’de tam not aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları performanslarıyla izleyenleri mest ettiDENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’ne davet edilen Kocaeli Şehir Tiyatroları, Radyo-yu Hümayun adlı oyunla tiyatro severlerle buluştu. Kocaeli’de seyirciden tam not alan oyun, bu kez de Denizli’de seyircinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergilenen oyunda Kocaeli Şehir Tiyatrosu oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu. Oyuna Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Samet Başer katılım sağladı.

Özlem Lale’nin kaleme aldığı Radyo-yu Hümayun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 34. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde sahneye taşındı.

Festival boyunca izledikleri en iyi oyunun Radyo-yu Hümayun olduğunu dile getiren izleyici, oyunun başından sonuna kadar keyifli anlar yaşadı.

Oyunun sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut tarafından Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’ya tüm ekip adına plaket takdim edildi.