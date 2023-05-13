Radyo Doktoru AhmetAbiden Bursa’ya radyo müzesi

Bursa’nın değerlerinden biri olan ve neredeyse herkesin tanıdığı radyo doktoru Ahmet Şahın mesleğinin 41.ci yılında radyo müzesi açmayı hazırlanıyor. Ahmet abi faaliyete geçirmeye hazırlandığı müzenin heyecanını ise bizimle paylaşırken, artık gün sayıyor.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK / HERKES DUYSUN

Tamiri olmaz denilen radyolara 40 yıldır hayat veren Ahmet abinin antika merakı, eskilerden beri radyoya olan düşkünlüğü ve tamire olan tutkusunun zamanla mesleğe dönüştüğü ve namının Bursa sınırlarını aştığı artık herkes tarafından biliniyor.

Yeşil’deki çalışma atölyesine girdiğinizde her yerde görebileceğiniz şeyler arasında birbirinden farklı radyolar, plak çalarlar, gramofonlar, eski elektronik cihazlar, plaklar, kasetler, siyah beyaz televizyonlar ve çevirmeli telefonlar ise sizi zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Bu kadar dolu dolu bir atölyede 300’ün üzerinde eski radyo, 2 binin üzerinde plak, muhtelif eski makaralı cihazlar, 200’ün üzerinde eski siyah beyaz televizyonlar var.

Bursa’da çeşitli sergilerde de yer alan radyo doktoru Ahmet Şahın, bu zamana kadar kapsamlı olarak 20’ye yakın sergi açarken şimdi de yine Yeşil’de restore ettiği yeni bir yerde hayali olan radyo müzesini açmak için hazırlık yapıyor.

Ahmet Şahın, “Uzun zamandır hayalini kurduğum bir projem vardı. Yıllarca en olmaz denilen radyoları tamir ettim. Kendi bünyemde de birçok özel radyolar bulunuyor. Şimdi artık onları insanların da görebileceği sergi dışında bir yerde buluşturmak istiyorum. Bunun için de yine çalışma atölyeme yakın Yeşil’de tuttuğum bir mekanın restore çalışmalarını yapıyorum. Burada bir radyo müzesi açacağım. Her şey tamamen kendi imkanlarımla gerçekleşiyor. Burada radyolar sergilenirken bir de tarihleri ile ilgili de bilgiler yer alacak. Yine bu müzeyi insanlarla buluşturmak isterken bunu ücretsiz gerçekleştireceğim ki herkes bu deneyimi yaşayabilsin. Yakın zamanda da bu radyo müzesinin açılışını gerçekleştireceğim. Buradan da bunun müjdesini vermiş olayım” dedi.