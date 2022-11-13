Pullu Kadınlar İzmir’de

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu(FIAP)’nun “Usta” unvanlı ilk Türk fotoğrafçısı Ali Rıza Demir, iki kadının hayat mücadelesini karelerine taşıdı.İZMİR (İGFA) - Ali Rıza Demir’in bir buçuk yıl boyunca fotoğrafladığı Gülsüm ve Hülya’nın hikâyesi, 14-24 Kasım 2022 tarihleri arasında “Pullu Kadınlar” adlı sergi ile Karşıyaka Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi Galerisinde İzmir’de olacak.

ALİ RIZA DEMİR KİMDİR?

Adana’da 1970 yılında doğan Ali Rıza Demir fotoğrafla 1985 yılında lise çağlarında arkadaşlarının anı fotoğraflarını çekerken tanışmıştır. Kara Harp Okulu'na 1989 yılında başlayıp 1993 yılında mezun olduktan sonra 2004–2006 yıllarında öğrenim gördüğü Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans derecesi almış, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünden ise 2014 yılında mezun olmuştur. Fotoğraf eğitimi ile ilgili okuma, izleme ve üretme süreçlerini hep birlikte yürüterek 2006 yılında fotoğrafı bir ifade biçimi olarak kullanmaya başlamıştır. Çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerde fotoğraf eğitimi ve seminerler veren Ali Rıza Demir, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller almış, kişisel sergiler açmış, karma sergilere katılmış, kişisel gösteriler yapmıştır. Galeri ve Müzelerdeki fotoğraf sergilerinde küratörlük, fotoğraf çalışmalarında da editörlük ve danışmanlıklar yapmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayında yer alan fotoğraflarının birçok uluslararası fotoğraf yarışmasında başarılı olması üzerine FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından 2010 yılında AFIAP (Artist:Sanatçı) unvanı ve 2011 yılında da EFIAP (Excellence:Mükemmellik) unvanı ile ödüllendirilmiştir.

FIAP Yönetim Kurulunun fotoğraf sanatı dalındaki başarıları nedeniyle 2013 yılında FIAP Usta Fotoğrafçı MFIAP (Master:Usta) unvanını vermesiyle MFIAP unvanını alan ilk Türk fotoğraf sanatçısı olmuştur.