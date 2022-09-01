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PTT'den Uşak'a özel ilk gün zarfı ve anma pulu
YAŞAM 01.09.2022, 10:33
PTT AŞ tarafından “Kültür Varlıklarımız (Uşak)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 01 Eylül 2022 tarihinde "Kültür Varlıklarımız (Uşak)" konulu 7,50 TL (52x72 mm boyutunda) bedelli anma pulunu, söz konusu pula ait 15 TL bedelli ilkgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Uşak PTT Müdürlüğü/UŞAK adresinde "Kültür Varlıklarımız (Uşak) 01.09.2022 UŞAK” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.
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