PTT'den “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Pul Sergisi”

PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliği ile 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu’nda “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi” düzenlenecek.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliği ile 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu Ulucanlar Cad. No: 63 Altındağ/ANKARA adresinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi" düzenlenecek.

20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılı Uluslararası Pul Sergisi 20-30.10.2023 ANKARA" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak olup, sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 30,00 TL bedelle sergi alanında, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak.