PTT'den TSK personeline özel kargo indirimi

PTT AŞ ve Millî Savunma Bakanlığı arasında yapılan iş birliği çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri yurt içi kargo gönderiminden indirimli olarak faydalanabilecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve birinci derece aile bireylerine özel PTT Kargo’dan yapacakları yurt içi kargo gönderimlerinde yüzde 30 indirim uygulamaya başladı.



Bu kampanyayla Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ailelerine moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda tüm TSK mensupları ve ailelerine, yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde güncel tarife üzerinden yüzde 30 indirim uygulanıyor. Söz konusu indirimden TSK personeli ve aileleri, PTT iş yerlerinde personele ait çipli akıllı kurum kimlik kartları veya aile bireylerine ait kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler.