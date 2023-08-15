PTT'den 'tavus kuşu'

PTT AŞ tarafından “Tavus Kuşu” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 15 Ağustos 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 15 Ağustos 2023 tarihinde “Tavus Kuşu” konulu 15 TL + 25 Kr bedelli (90 x 45 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30,25 TL bedelli ilkgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinde “Tavus Kuşu 15.08.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.