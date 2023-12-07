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PTT'den 'sıra dışı sporlar' anma pulu
YAŞAM 07.12.2023, 16:35
PTT AŞ tarafından “Sıra Dışı Sporlar” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 7 Aralık 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 7 Aralık 2023 tarihinde “Sıra Dışı Sporlar” konulu 15 TL, 15 TL bedelli (45x45 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 45 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Sıra Dışı Sporlar 07.12.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
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|13. Ümraniye
|14
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|0
|0
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|12
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|15
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