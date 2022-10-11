PTT'den Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılına özel anma pulu

PTT AŞ tarafından Kurtuluş Savaşı'nın sonunda; İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız kurtarılmasını sağlayan, TBMM Hükümeti'nin ilk siyasi zaferi anısına “Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın 100. Yılı” konulu anma pulu ile ilkgün zarfı 11 Ekim 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 11 Ekim 2022 tarihinde "Mudanya Ateşkes Antlaşmasının 100.Yılı" konulu 7,50 TL bedelli (90 x 45 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 15 TL bedelli ilkgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Mudanya PTT Müdürlüğü/ BURSA adresinde "Mudanya Ateşkes Antlaşmasının 100. Yılı 11.10.2022 BURSA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.