PTT'den Mevlana için özelgün zarfı

PTT AŞ tarafından “Mevlana Celalettin Rumi’nin Vefatının 750.Yılı” konulu özelgün zarfı 17 Aralık 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 17 Aralık 2023 tarihinde “Mevlana Celalettin Rumi’nin Vefatının 750.Yılı” konulu özelgün zarfını 30,20 TL bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Alaaddin PTT Müdürlüğü/KONYA adresinde mesai saatleri içerisinde “Mevlana Celalettin Rumi’nin Vefatının 750.Yılı 17.12.2023 KONYA” ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullanılmaya başlandı.