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PTT'den 'kurban'a özel pul ve ilk gün zarfı
PTT AŞ tarafından “Kurban Bayramı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 7 Haziran 2024 tarihinde tedavüle sunuldu
YAŞAM 07.06.2024, 11:51
PTT AŞ tarafından “Kurban Bayramı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 7 Haziran 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 7 Haziran 2024 tarihinde "Kurban Bayramı" konulu 29+1 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 59 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Kurban Bayramı 07.06.2024 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
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