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PTT'den Dünya Çevre Günü'ne özel anma pulu
PTT AŞ tarafından “Dünya Çevre Günü (Ekolojik Ayak İzi)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 5 Haziran 2024 tarihinde tedavüle sunuldu
YAŞAM 05.06.2024, 12:20
PTT AŞ tarafından “Dünya Çevre Günü (Ekolojik Ayak İzi)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 5 Haziran 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 5 Haziran 2024 tarihinde "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Ayak İzi)" konulu 29 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 58 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Ayak İzi) 05.06.2024/ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
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