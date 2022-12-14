PTT'den 'Doğadaki Ortak Yaşam'a özel pul ve zarf

PTT AŞ tarafından "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı bugün itibariyle tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ 14 Aralık 2022 tarihinde "Doğadaki Ortak Yaşam" konulu 2x7,50 TL bedelli (38 x 38 mm/ 36x52 mm boyutunda) anma pulunu ve söz konusu pula ait 22,50 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Bu arada Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde de "Doğadaki Ortak Yaşam 14.12.2022 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.