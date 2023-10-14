PTT'den Başkent Ankara'ya özel pul

PTT AŞ tarafından “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 13 Ekim 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - İPTT AŞ, 13 Ekim 2023 tarihinde “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı” konulu 15 TL bedelli (88 x 59 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 TL bedelli ilkgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. Yılı 13.10.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.