Son Dakika
PTT'den 100'ncü yıla özel zarf
YAŞAM 02.09.2023, 15:00
PTT AŞ tarafından "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. Yılını Kutluyoruz" konulu özelgün zarfı tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 01 Eylül 2023 tarihinde "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. Yılını Kutluyoruz" konulu özelgün zarfını 30,00 TL bedelle PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu özelgün zarflarının satışı ile aynı tarihte Ataşehir PTT Müdürlüğü Ataşehir/İSTANBUL adresinde mesai saatleri içerisinde "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100.Yılını Kutluyoruz 01.09.2023 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Rizespor
|4
|7
|2. Fenerbahçe
|2
|6
|3. Trabzonspor
|4
|6
|4. Hatayspor
|3
|5
|5. Sivasspor
|3
|5
|6. Konyaspor
|3
|5
|7. Alanyaspor
|3
|5
|8. Kayserispor
|3
|5
|9. Kasımpasa
|4
|5
|10. Galatasaray
|2
|4
|11. A.Demirspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|2
|4
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Kocaelispor
|4
|6
|7. Bandırmaspor
|3
|5
|8. Sakaryaspor
|3
|5
|9. Bodrumspor
|3
|4
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|4
|10
|2. M.City
|3
|9
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Sheffield United
|4
|1
|17. Bournemouth
|3
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Burnley
|2
|0
|20. Luton Town
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Cadiz
|4
|7
|6. Real Sociedad
|4
|6
|7. Athletic Bilbao
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Valencia
|3
|6
|10. Rayo Vallecano
|3
|6
|11. Real Betis
|3
|4
|12. Celta Vigo
|4
|4
|13. Getafe
|3
|4
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Las Palmas
|3
|2
|18. Mallorca
|3
|1
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü