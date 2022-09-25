PTT de Neşet Ertaş'ı unutmadı
PTT AŞ tarafından ‘Bozkırın Tezenesi’ ve Anadolu halk müziğinin efsane sanatçısı Neşet Ertaş’ın vefatının 10. yılı anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfı tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ 25 Eylül 2022 tarihinde "Neşet Ertaş" konulu 2x7,50 TL bedelli (45 x 45 mm ve 36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 22,50 TL bedelli ilkgün zarfı ile içerisinde 2 x 7,50 TL bedelli seri numaralı blok pullar (58 x 70 mm boyutunda) ile 4 adet posta kartı bulunan portföy 150 TL bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Kırşehir PTT Müdürlüğü/ KIRŞEHİR adresinde "Neşet Ertaş 25.09.2022 KIRŞEHİR" ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.
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