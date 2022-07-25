“Proud to be a Banjara” İzmir’de tanıtıldı

Dünya Hindistan Banjara Roman Federasyonu Başkanı Dr. Rama Naik tarafından Banjara Roman topluluğunun tarihsel hikâyesini anlatmak için kaleme alınan “Proud to be a Banjara” (Banjara olmaktan gurur duyuyorum) kitabının tanıtımı, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez İzmir'de yapıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Roman toplumunun yaşadığı sıkıntılara ışık tutmak ve çözümler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Hindistan Banjara Roman Federasyonu Başkanı Dr. Rama Naik tarafından yazılan ve Banjara Roman topluluğunun tarihsel hikâyesini anlatan “Proud to be a Banjara” (Banjara olmaktan gurur duyuyorum) kitabının tanıtımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez İzmir'de yapıldı. Dr. Rama Naik, İzmir’de olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek “Dünyadaki Romanlarla benzerlikler gösteren kökene sahip, ortak acıları paylaşmış Hindistan’ın Banjara topluluğunun saygı ve sevgilerini iletiyorum” dedi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Fikrimİz binasındaki tanıtım toplantısına Dünya Hindistan Banjara Roman Federasyonu Başkanı Dr. Rama Naik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Altan, Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus ile yurttaşlar katıldı.

“Halkımın yaşadığı zorlukları anlatan bir kitap”

Yazdığı kitabın hikayesini de paylaşan Dr. Rama Naik, şunları söyledi: “Bu kitap benim yaşadıklarımla ilgili. Çocukluğumdan bu zamana kadar yaşadığım, halkımın kültürünü ve karşılaştıkları zorlukları anlatan bir kitap. Eğitim almak için çabaladıktan sonra kafamda bir takım sorular oluşmaya başladı. Bu sorular hem Banjara hem de Roman toplumunun soruları. Dünyayı dolaşıp Roman vatandaşlarla tanıştığım ve iletişime geçtiğim için de çok mutluyum. Şunu fark ettim ki aslında ortak bir tarihe ve aynı sorunlara sahibiz. Bu nedenle iki toplum arasındaki benzerlikleri araştırmaya yöneldim. Hala cevabını almadığım birçok soru var. O nedenle yolculuğum devam ediyor.”

“İzmir Roman kültürünün başkenti olmalı”

Başkan Danışmanı Ahmet Altan, Roman toplumu açısından önemli bir gün olduğunu belirterek, “Kentimizi Roman kültürünün araştırma merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun için de Tepecik'te bir merkez açıldı. Ve birçok araştırmayı, çalışmayı bu merkez çatısı altında toplayarak Roman toplumunun hayatına ışık tutmak istiyoruz” dedi.

Avrasya Roman Akademik Ağı Başkanı Orhan Galjus da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları toplantılarda İzmir’in Roman kültürünün başkenti olması yönünde fikir birliğine vardıklarını ve bu kapsamda çalışmalar yürüteceklerini söyledi.