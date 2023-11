Projelerin yüzde 87’si tamam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 yılındaki seçim beyannamesinde yer alan 165 projenin 144’ünü tamamlayarak yüzde 87 başarı oranına ulaştıklarını duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 2019 yılında “Cemre Projeleri” ismiyle yayımlanan seçim beyannamesindeki projeler kapsamında, bugüne kadar yapılanların paylaşıldığı kitapçık tuncsoyer.com.tr adresinde yayımlandı. Kitapçıkta 7 ana hedef altında paylaşılan projeler, Başkan Soyer’in görev süresince İzmir’deki başarı karnesini ortaya koyuyor. Buna göre, göreve gelirken söz verdiği 165 projenin 144’ünü tamamlayan Başkan Soyer, yüzde 87 başarı oranına sahip. COVID 19 pandemisi, deprem, küresel iklim krizi gibi nedenlerle İzmir’in değişen ihtiyaçlarına dair ürettikleri 15 ilave proje olduğunun altını çizen Başkan Soyer, görev süresi boyunca yaptıklarını ve bu çalışmaların sonuçlarını verilerle ortaya koyuyor.

Her şeyden önce “Güvenli Yaşam” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmirlilere seslendiği bir giriş yazısıyla başlayan kitapçıkta ilk başlık Güvenli Yaşam. Depremde evlerin yıkılmadığı, vatandaşların yaşamını kaybetmediği, iklim krizi ve kuraklık gibi küresel sorunlar karşısında dirençli bir İzmir için yapılan çok sayıda yenilikçi ve somut adımın aktarıldığı kitapçık, altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesinden ulaşım konusunda yapılan yatırımlara kadar birçok çalışmayı içeriyor. Bu projeler arasında kooperatifçilik modeliyle büyüyen kentsel dönüşüm hamlesi ve İzmir Körfezi’ndeki koku sorununu tamamen sonlandıran Yaşayan Körfez Seferberliği dikkat çekiyor.

“İzmir’i demir ağlarla öreceğiz” Başkan Tunç Soyer’in “İzmir’i demir ağlarla öreceğiz” sözü kapsamında yürüttüğü faaliyetler, kitapçığın ilgi çeken başlıkları arasında. Kitapçıkta İzmir tarihinin en büyük metro yatırımlarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Tunç Soyer, 3 hattın yapımının aynı anda başladığını ve her geçen gün artan maliyetlere rağmen bu hatlardan ikisinin yakında hizmete açılacağını ifade ediyor.

Cumhuriyetin 100. yılında 100 Cumhuriyet kalesi Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünden ilhamla Cumhuriyetin 100. yılında İzmir’de 100 Cumhuriyet kalesi inşa etmek için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını kaydeden Tunç Soyer, bu yolda 3 kaleyi daha şimdiden İzmir’e kazandırdıklarını vurguluyor. İzmir’de refahı ve adaleti büyütme hedefiyle açılan Cumhuriyet kaleleri arasında Şaşal Su Fabrikası, Bayındır Süt Fabrikası ve şehrin döngüsel ekonomisini büyüten İzDönüşüm Tesisi bulunuyor.

“İzmir biziz!” Seçim döneminde vadettiği 165 projenin 144’ünü ve değişen ihtiyaçlara yönelik 15 ilave projeyi İzmir’e sunmanın gururunu yaşadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: “Çok gururluyuz. 2019 yılında yola çıkarken İzmir’e 165 proje sözü vermiştik. Ülkemizde her geçen gün katlanarak artan ekonomik krize rağmen İzmir için 144 projemizi bir bir hayata geçirdik. Söz verdik, yaptık. Bu yüzde 87 başarı demek. İzmirliler, bunların hepsini şeffaf bir şekilde kitapçığımızda görebilir. Artan maliyetler ve mevzuattan kaynaklanan engeller nedeniyle söz verdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz 7 projemiz var. Fakat seçim vaatlerimizde yer almayan 15 projeyi başlattık ve tamamladık. Yaptıklarımızla İzmir’de güvenli bir yaşamı teminat altına aldık. Bugüne kadar hiç yapılmamış̧ ölçekte altyapı hamleleri başlattık. Yaşayan Körfez Seferberliği ile İzmir Körfezi’nde koku sorununun ve kirliliğin sonunu getirdik. İzmir Tarımı’nda kuraklığa ve yoksulluğa savaş açtık. Şehrimizin bereketine, üreticimizin alın terine, gençlerimizin umutlarına sahip çıktık. Bunların hiç birisini tek başıma ben yapmadım. 4 buçuk milyon İzmirli birlikte başardık. İzmir'e daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir gelecek bırakma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. İzmir'e hizmet etmekten ve onu daha güzel bir kent haline getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir biziz.”

2019-2023 Projeleri Tamamlanma Oranları 1-Güvenli yaşam hedefine yönelik projeler Altyapı (11 Proje) Projeler yüzde 91 oranında tamamlandı. Bir proje ise ilerleme aşamasında. Kentin Planlanması ve Yenilenmesi (5 Proje) Kentin Planlanması ve Yenilenmesine yönelik projeler yüzde 80 oranında tamamlandı. Bir proje ise ilerleme aşamasında. Ulaşım (17 Proje) Ulaşım projeleri yüzde 65 oranında tamamlandı. Dört proje ilerleme aşamasında. İki proje ise dışsal sebeplerle gerçekleştirilemedi.

2-Refahın büyümesi ve adil dağılımına yönelik projeler Dünya Kenti İzmir (6 Proje) Dünya Kenti İzmir projeleri yüzde 100 oranında tamamlandı. Ekonomi (10 Proje) Ekonomi projeleri yüzde 100 oranında tamamlandı. Tarım ve Kırsal Kalkınma (27 Proje) Tarımsal ve Kırsal Kalkınma projeleri yüzde 96 oranında tamamlandı. Bir proje ise ilerleme aşamasında. Turizm (6 Proje) Turizm projeleri yüzde 100 oranında tamamlandı.

3-Yerel Demokrasi alanındaki projeler Demokrasi (9 Proje) Demokrasi projeleri yüzde 100 oranında tamamlandı.

4-Sosyal Gelişme alanındaki projeler Gençlik ve Çocuk (12 Proje) Gençlik ve Spor projeleri yüzde 100 oranında tamamlandı. Kültür Sanat (8 Proje) Kültür sanat projeleri yüzde 62,5 oranında tamamlandı. İki proje ilerleme aşamasında. Bir proje ise gerçekleştirilemedi. Sağlık (5 Proje) Sağlık projeleri yüzde 80 oranında tamamlandı. Bir proje ise gerçekleştirilemedi. Sosyal Projeler (9 Proje) Sosyal Projeler başlığındaki çalışmalarımız yüzde 89 oranında tamamlandı. Bir proje ise ilerleme aşamasında. Spor (12 Proje) Spor projeleri yüzde67 oranında tamamlandı. Üç proje ilerleme aşamasında. Bir proje ise gerçekleştirilemedi.

5-Doğayla Uyum alanındaki projeler Doğa (11 Proje) Doğa projeleri yüzde 100 oranında tamamlandı. Enerji (8 Proje) Enerji projeleri yüzde 75 oranında tamamlandı. Bir proje ilerleme aşamasında. Bir proje ise gerçekleştirilemedi.

6-Geçmişten Öğrenmek alanındaki projeler Kültür ve Sanat Tarih Projeleri (2 Proje) Kültür ve Sanat Tarih projeleri yüzde 100 oranında tamamlandı.

7-Geleceğin İnşası alanındaki projeler Eğitim (7 Proje) Eğitim projeleri yüzde 72 oranında tamamlandı. Bir proje ilerleme aşamasında. Bir proje ise gerçekleştirilemedi.