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Projelerde isim hakkı vatandaşta!

YAŞAM 10.12.2023, 13:35
Projelerde isim hakkı vatandaşta!

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde yapılan 7’den 70’e herkesin buluşma noktası olacak, konseptiyle göz kamaştıran projenin ismini vatandaşlar belirleyecek.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi önemli projeleri bir bir hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, kentteki sosyal yaşıma katkı sağlayacak vatandaşların bir araya gelip vakit geçirdiği alanların sayısını da artırıyor. Atakum ilçesinde 5 bin 727 metrekare alana inşa edilen 7’den 70’e herkesin buluşma noktası olacak projenin inşaatı devam ederken yüzde 65 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı. 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescidin yer aldığı projenin tamamlanmasını vatandaşlar da heyecanla bekliyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURU YAPILDI
Samsun Büyükşehir Belediyesi projenin ismini vatandaşların belirlemesine karar verdi. Sosyal medyadan başlatılan çalışmada vatandaşların isim önerileri alındı. En fazla önerilen ismin projeye verileceği belirtildi.

‘SAMSUN’A MÜTHİŞ BİR ESER KAZANDIRIYORUZ’
Projenin tamamlanması ile kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacaklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’a müthiş bir eser kazandırıyoruz. Kentimizin sosyal ve kültür hayatına katkı verecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. 7’den 70’e herkesin burada kendini çok mutlu hissedeceği, çalışabileceği, uzun süre kalabileceği çok önemli bir proje. Sol blok, öğrencilerin daha çok ders çalıştığı bir yer olacak. Orta blokta sergi, sempozyum ve konferans salonları yer alacak. Diğer blok ise kütüphane olacak. Bu projemizin ismini vatandaşlarımız belirleyecek. Sosyal medyadan isim konusunda vatandaşlarımızın önerilerini topladık. Öneriler doğrultusunda isim belirlenecek. Netleşince ismi de kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

VATANDAŞLAR HEYECANLA BEKLİYOR
Projenin tamamlanmasını merakla beklediğini söyleyen Emine Uslu isimli vatandaş, “Öğrenciler için, okumayı sevenler için güzel bir proje. Atakum sahiline yakışacak” diye konuştu. Vatandaşlardan Sadettin Ulusoy ise “Güzel bir proje. Sahilde böyle bir mekana ihtiyaç vardı” dedi. Hüseyin Türktemel adlı vatandaş ise “Bu haliyle burası daha güzel olacak. Kafesi, kütüphanesi, mescidi ile gerekli bir proje. Kaliteli vakit geçirebileceğimiz güzel bir proje emeği geçenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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