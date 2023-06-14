Projeler Rusya'daki festivalde tanıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent tarihine ışık tutan projeleri ‘6. Rusya Mimari Miras Festivali’nde tanıtıldı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş festival katılımcılarına; Ankara’nın Başkent Oluşunun 100’üncü yılı kapsamında yürütülen kültürel mirasın korunması projeleri ve Başkent tarihi ile ilgili sunum yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent tarihine ışık tutan projeleri uluslararası platformlarda da adından söz ettiriyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının Başkentin tarihine yönelik yürüttüğü projeler Rusya’nın Samara şehrinde düzenlenen 6. Rusya Mimari Miras Festivali’nde tanıtıldı.

Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, Rusya Federasyonu İnşaat Bakanlığı, Moskova Hükümeti, Moskova Şehri Mimarlık ve Şehir Planlama Komitesi, Samara Bölgesi Hükümeti ve Samara Şehir Bölge İdaresi iş birliğiyle düzenlenen festivale Ankara Büyükşehir Belediyesini temsilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş katıldı.

BAŞKENTTE AYAĞA KALDIRILAN TARİH TANITILDI

Bekir Ödemiş, Ankara’nın Başkent Oluşunun 100’üncü yılı kapsamında kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen projeler ile Ankara’nın tarihine ilişkin bilgiler vererek proje detayları ile ilgili bir sunum yaptı.

Kentlerin kamusal merkezlerinin imajının kültürel ile turistik alana mimari anıtlarının dâhil edilmesinin gelişimine yönelik ilerici eğilimlerinin ve yenilikçi yaklaşımlarının belirlenmesi ile araştırılması temasında düzenlenen festivalde; Başkentte ayağa kaldırılan ve örnek olan tarihi mekânlar uluslararası platformlarda tanıtıldı.