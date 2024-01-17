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Proje için gelen yabancı Bursa ve İnegöl’e hayran kaldı

YAŞAM 17.01.2024, 16:39
Proje için gelen yabancı Bursa ve İnegöl’e hayran kaldı

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Speak Up Erasmus Projesi kapsamında İtalya, Yunanistan ve Romanya’dan şehrimize gelen misafirleri ağırladı.BURSA (İGFA) - İnegöl’de hizmet veren Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Yunanistan'dan E.E.E.EK okulu, Romanya'dan STK EIVA ve İtalya merkezli dijital şirket Paidia tarafından geliştirilen bir Erasmus+ işbirliği projesi olan Speak Up projesine dahil oldu.

Özellikle iletişim ve topluma entegrasyon konusunda zorluklarla karşılaşan sözel olmayan öğrenciler için özel eğitime yönelik eğitim hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik acil ihtiyacı karşılamayı amaçlayan proje, Ekim 2023’te Yunanistan'da Ulusötesi Toplantı ile başladı. Projenin ikinci ayağı kapsamında misafir ülkeler Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliğinde bu hafta İnegöl’e geldi.

İNEGÖL VE BURSA’YA HAYRAN KALDILAR

Engelli öğrencilerin yönetimine yönelik pratik yaklaşımlarını gözlemlemek ve öğrenmek için Türk okulu odaklı bir ziyaret olarak gerçekleşen ikinci buluşmada, misafir ülkelerden gelen heyetler aynı zamanda İnegöl ve Bursa’yı da tanıma imkanı buldu. Bursa merkez ile birlikte İnegöl’de Oylat Kaplıcaları başta olmak üzere şehrin değerlerini ziyaret eden misafirler, İnegöl ve Bursa’ya hayran kaldı.

İtalya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen misafirler, Belediye Başkanı Alper Taban ile de bir araya geldi. Bugün 09.30’da İnegöl Belediyesi’nin Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projesi içerisinde yer alan Yeni Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette, yurt dışından gelen misafirlere projenin Türkiye ayağını sürdüren Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden; Hakan Dal, Şükran Erten, Ahmet Dükkancı ve Sözer Özbek eşlik etti.

Ziyarette misafirlere hitaben konuşma yapan ve şehre yönelik bilgiler veren Başkan Alper Taban, “Sizleri burada kabul etmekten dolayı son derece mutlu oldum. Burası bizim yeni hizmet binamız. İlk misafirlerimiz de siz oldunuz. İnegöl, bin km2 yüzölçümüne sahip. Şehrimiz ağırlıklı olarak ağacı işleyen, orman ürünleri ve mobilya üzerine çalışan, bunun ihracatını yapan bir şehir. Aynı zamanda İnegöl’ümüzün köftesi meşhur. Köfteyle birlikte son dönemde yaptığımız çalışmalarla geleneksel lezzetlerimizi derleyerek Gastro İnegöl adında bir restoran oluşturduk. İnegöl aynı zamanda verimli topraklara sahip. Şehrin bir bölümü sanayi, bir bölümü tarım arazisi. Özellikle meyve üretiminde iyi noktadayız. Çilek, elma, armut, yaban mersini, ahududu öne çıkan ürünler. Oylat Kaplıcaları isimli bir termal bölgemiz de var. Umarım şehrimizden ve ülkemizden memnun bir şekilde ayrılmış olursunuz. İnegöl’ümüz de Bursa’mız da görülmeye, gezilmeye değer bölgeler. Projenizin de inşallah faydalı bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyorum” dedi.

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