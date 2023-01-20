Prof. Dr. Örsan Öymen, BUSİAD'ın 'açık kapı'sına konuk oldu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) geleneksel etkinliklerinden olan Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri’nin bu ayki konuğu FMV Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Örsan K. Öymen oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Felsefe Kulübü’yle birlikte düzenlenen ve BUSİAD Evi’nde gerçekleştirilen “Felsefenin Anlamı, Geçmişi ve Geleceği” başlıklı etkinliği, Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işık Eren yönetti.

FMV Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Örsan K. Öymen, “Felsefi, bilimsel ve sanatsal özgürlüğümüzü sağlamadan ekonomik ve siyasi bir gelişmişlik düzeyine ulaşamayız. Dolayısıyla felsefeye, bilime ve sanata yer verdiğimiz ölçüde, gelecekte anayasamızda çerçevesi çizilmiş olan demokratik ve sosyal bir hukuk devletine ulaşabiliriz” dedi.

Konuşmasına, Cumhuriyetin 100. yılı ve Atatürk’ten bahsederek başlayan Prof. Dr. Öymen, Atatürk’ün, “Hayatta en hakiki mürşid ilimdir” sözünün, Samsun’a ayak basıp Kurtuluş Savaşını başlatması kadar önemli olduğunu söyledi.

Felsefenin ve filozofların insanın ve insanlığın gelişimine önemli katkıları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öymen, “Filozoflar, dünyayı değiştiren insanlardır. Tek başlarına değil ama etkiledikleri siyasi kişiler kanalıyla olmuştur. Felsefeciler, 1776 Amerikan Devrimi ve 1789 Fransız Devrimi gibi” diye konuştu. Prof. Dr. Öymen, “Ekonomik gelişmeyi sadece ithalatla yapamazsınız. Üretim yapmanız gerek. Bilim olmadan nasıl teknoloji olacak. Özgür düşünce ve üniversitenin olması gerekir. Felsefi, bilimsel ve sanatsal özgürlüğümüzü sağlamadan ekonomik ve siyasi bir gelişmişlik düzeyine ulaşamayız. Dolayısıyla felsefeye, bilime ve sanata yer verdiğimiz ölçüde, gelecekte anayasamızda çerçevesi çizilmiş olan demokratik ve sosyal bir hukuk devletine ulaşabiliriz" diye konuştu.

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Öymen’e etkinlik sonunda BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar tarafından Derviş Fincan Seti hediye edildi.