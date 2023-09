Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a 'Global' ödül

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a sinirbilim alanındaki katkılarından ötürü 'Global Neuroscience Leadership' ödülü takdim edildi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi bu yıl da G20 - Neuroscience20 (BRAIN- SPINE- MENTAL- HEALTH) konferansında ülkemizi temsil eden tek üniversite oldu.

Türkiye’yi temsil eden heyete, sinirbilim alanındaki katkı ve hizmetlerinden ötürü ‘Global Neuroscience Leadership’ ödülü takdim edilirken, heyet şimdi de 2024 yılında Brezilya’da gerçekleştirilecek zirvede Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

ABD başta olmak üzere sinirbilim alanında seçkin araştırmacıların yer aldığı Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği (Society for Brain Mapping and Therapeutics - SBMT)’nin küresel düzeydeki çalışmalarına desteğini sürdüren Prof. Dr. Nevzat Tarhan zirvede, ‘Opioid Addiction and Pain Management - Mental Health, Brain Health & Spine Health’ başlıklı oturumda sunum yaptı.

Konuşmasında yeni nesil nörobilim dönüşümün 4 temel dayanağına işaret eden Tarhan, NPİSTANBUL Hastanesi ve Üsküdar Üniversitesi birlikteliği ile geliştirilen ve uluslararası patent başvurusu yapılan NP model ve akış diyagramı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

‘Nöropsikiyatride bilim politikaları’ üzerine önemli çalışmalarda bulunduklarını belirten Prof. Dr. Tarhan, tıbbın geleceği olan ‘yara açmadan tedavi edebilme’ üzerine bilim insanlarıyla fikir alışverişinde bulunmaya devam ettiklerini, bilim insanları olarak bunu başarmayı hedeflediklerini kaydetti. Kişiye özel tedavi, phenotipleme (Terapötik ilaç düzey izlemi - TDM), neuroteknoloji araçlarının kullanımı ve nihai olarak derin öğrenme odaklı yapay zeka uygulamalarının her bir araştırma enstitüsünde müstakil olarak da çalışılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, insan zihni ve kuantum konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Hastane olarak Neurosurgery için kullanılan diagnostik yöntemleri, tedavi ünitelerini, nöromodülasyon merkezini, ergoterapi ve duyu bütünleme kliniğinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fırat Tarhan, uluslararası bilinirliği, bilimsel ortaklıkları ve bilim ortağı Üsküdar Üniversitesi ile yürüttükleri ortak çalışmaları ile sonraki yıllarda da beyin araştırmalarında Türkiye ve bölge ülkeleri için öncü merkez olmayı hedeflediklerini kaydetti.

2024 YILINDA BREZİLYA’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Kongre kapsamında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel ve NPİSTANBUL Hastanesi Sağlık Kuruluşları Direktörü Fırat Tarhan sinirbilim alanındaki katkı ve hizmetlerinden ötürü ‘Global Neuroscience Leadership’ ödülüne layık görüldü. Tüm katılımcılarıyla ödüle layık görülen Üsküdar Üniversitesi ile bilim ve uygulama ortağı NPİSTANBUL Hastanesi, şimdi 2024 yılında Brezilya'da gerçekleştirilecek olan N20 zirvesinde Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.