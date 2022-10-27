Prof. Dr. Gökalp Öner Türkiye’nin 'Kültür ve Turizm' elçisi seçildi

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Türkiye Tanıtım Platformu (TÜTAP) tarafından Türkiye’nin Kültür ve Turizm elçisi seçildi.İSTANBUL (İGFA) - Prof. Dr. Gökalp Öner’e, Türkiye Tanıtım Platformu (TÜTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız tarafından ‘Türkiye’nin Kültür ve Turizm Elçisi Beratı’ verildi.

TÜTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner’e TÜTAP (Türkiye Tanıtım Platformu) tarafından Türkiye’nin Kültür ve Turizm elçisi beratını teslim ederken şu konuşmayı yaptı.

Türkiye Tanıtım Platformu'nun ülkemizin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılmasını yürüten bir platform olduğunu anımatan Başkan Yıldız, "15 yıldır Türkiye’nin tanıtılmasında bir çok proje yapıldı. 2019 yılında Türkiye’nin en yüksek rakamlarına ulaştık, hem turist açısından, hem milli gelir olarak. Burada da TÜTAP’ın çok büyük katkısı oldu. Turizm çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkesiyiz. Biz sağlık turizmine çok önem veriyoruz. Özellikle sağlık turizmi ile kültür turizmini entegre edip daha verimli sonuçlar almayı hedefliyoruz. O yüzden sağlık turizminde başarılı olan kişileri de ödüllendirmek, mükafatlandırmak bizim bir misyonumuz. Prof. Dr. Gökalp Öner de sağlık turizminin içerisinde olduğundan ve başarılı çalışmalarından ötürü böyle bir önemli ödüle layık görüldü" diye konuştu.