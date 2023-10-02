Prenses gelinlik demode kaldı! 2024 model gelinlik tüyoları

Gelinlik sektörünü etkileyen ve sektörü şekillendiren etmenleri, gelinlik alırken dikkat edilecek püf noktaları Tasarımcı Melike Çamlıoğlu Herkes Duysun için yorumladı.Esmanur GÜLBAHAR - Reyhan ÖZBAKIR - Oğuzhan Osman BİLGİN - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Tasarımcı Melike Çamlıoğlu, son dönemde moda olan gelinlik türüne dair açıklamalarda bulundu. Çamlıoğlu, "Prenses gelinliğin şu anda moda olduğunu söyleyemem, yeni trend için demode kalıyor ama Anadolu tarafında bu tarz gelinlikleri tercih edenler oluyor. Gelinlik modellerinde gelinin ergonomisini de göz önünde tutmak lazım. Dans etmesi pistteki yeri ve alanını da hesaba katmak gerekiyor. Çünkü gelin rahat olmak istiyor." dedi.

"KİRALAMAK DAHA MANTIKLI"

Gelinliği kiralamanın daha mantıklı olduğunu söyleyen Melike Çamlıoğlu, "Gelinlikler, yıllar geçtikçe evde yer kaplıyor. Özel bir koruma önlemi alınmadığı için ve bilgisizlik yüzünden de gelinlikleri yırtılıyor, sarı lekeler oluşuyor, taşları dökülüyor ve kurtlanıyor. Ortalama bir gelinlik 20-25 bin lira civarındayken kiralama ile bu bedel yarı yarıya düşebiliyor. Kiralamanın 1 ay kadar bir süresi oluyor. Kiralanan gelinlikler üzerinden ufak dokunuşlar olabiliyor ancak büyük çaplı değişiklikler yapılamıyor." dedi.

"MÜZEDEKİ BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ NASIL KORUNUYORSA GELİNLİĞİ DE O ŞEKİLDE KORUMALIYIZ"

Gelinliği muhafaza etmenin de çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Çamlıoğlu,"Gelinliği uzun süreli askıda asmak çok yıpratan bir yöntem. Taşların düşmesine neden olabileceği gibi omuz kısımlarından da iz oluşması söz konusu olabiliyor. Amerikan bezi ve türevi olan ürünleri kol kısmına ve gelinliğin içine doldurup yatay bir şekilde saklamalıyız. Eğer ürün hava almazsa kurtlanma yada böceklenme söz konusu olabiliyor. Gelinklik dolapta saklanıyorsa düzenli olarak havalandırılmalı. Su ile teması olabilecek yerlerden de ayrıca sakınmak gerekiyor." dedi.

"2024'TE VİKTORYAN KESİM TREND OLABİLİR"

Önümüzdeki yılın gelinlik tercihleri hakkında da yorum yapan Çamlıoğlu, "Viktoryan ve kare kesim gelinlikler 2024'te trend olabilir. Ayrıca ekle çıkar şeklinde gelinlikleri de daha ergonomik bir yapıda olduğu için yine tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ürünlerin yapım aşamasındaki sürece hakkında da bilgi veren Çamlıoğlu, "Parlak saten ve pamuklu bez kullanılan kumaş türlerinden. Ancak daha üst kısımlara çıkıldığında gelinliğin türüne bağlı olarak kolalanmış saten gibi daha sert ve tok duran ürünler kullanılabiliyor. Ürünleri el işçiliğiyle yaptığımız için taşlar tek tek tutturuluyor. Bu aşamada da işlenmiş taş kullanıyoruz." diyerek sözlerine son verdi.