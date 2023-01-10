Prenses Ceyla 7. yaşını kutladı

Estetik ve güzellik alanında Bursa'da önemli başarılara imza atan Ferda Koçer Estetik ve Güzellik Merkezi sahibi Ferda Koçer Ceylan, kızı Ceyla’nın 7. yaş gününü nedeniyle muhteşem bir doğum günü partisi düzenledi.Ersel NALBANT / BURSA (İGFA) - Estetik ve güzellik alanında Bursa’da adından sıkça söz ettiren Ferda Koçer Ceylan, kızı Ceyla, için Mudanya Motania Otel’de muhteşem bir doğum günü partisi düzenledi.

Fatih Kılıçarslan organizasyonu ile düzenlenen doğum günü partisine ailebüyüklerinin yanı sıra Ceyla’nın sınıf arkadaşları ve aileleri eşlik etti. Deniz kızı konseptine özel dekore edilen doğum gününde Ceyla ’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Misafirleri annesi Ferda Koçer Ceylan ile birlikte karşılayan Ceyla, doğum gününe katılan tüm konuklara teşekkür etti. Doğum günü için özel olarak hazırlanan arkadaşları ve ailesi ile birlikte mumlarını üfleyen Ceyla, 7 yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı.