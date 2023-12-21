Potanın Tarzanları öğrencilerle buluşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin, yeşil-beyazlı oyunculara gösterdikleri sevgi seli, Manisa’da basketbol anlamında ne kadar doğru bir yatırım yapıldığını gözler önüne serdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, öğrenci buluşmalarına Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devam etti.

Manisa BBSK Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar ile oyuncular Kaan Sarıaslan, Ryan Luther ile Trevon Duval okul yönetiminin davetiyle düzenlenen söyleşiye katıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide oyuncularımıza sorulan sorular içtenlikle yanıtlandı. Programın sonunda, Polinas MTAL Müdürü Sibel Gümüş böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için büyük mutluluk duyduğunu ifade edrek, konuklarına çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Özcan Nalbantlar da Okul Müdürü Sibel Gümüş’e imzalı basketbol forması hediye etti.

Kulüp Başkan Yardımcısı Özcan Nalbantlar, “Manisa BBSK ailesi olarak bizleri ağırlayan Polinas MTAL’ye çok teşekkür ediyorum. Basketbol branşımızda hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de başarıdan başarıya koşuyoruz. İç saha maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan Polinas okul yönetimine ve kıymetli öğrencilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Sporun içinden gelen değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için onları spora teşvik edecek çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz. Gerek rekabetçi takımlarımızda gerekse de spor okullarımızda Kulüp çatımız altında 5000’in üzerinde evladımız bulunuyor. Dünya standartlarında tesisler ile Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcuları bünyemizde yetiştirdik, yetiştirmeye de devam edeceğiz” dedi.