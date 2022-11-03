Potanın Tarzanları'na sevgi seli

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, şehrin köklü eğitim kurumlarından Manisa Lisesi’nin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin, yeşil-beyazlı ekibe gösterdikleri sevgi seli, Manisa’da basketbol anlamında ne kadar doğru bir yatırım yapıldığını gözler önüne serdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Kazanılan büyük başarı sonrasında Manisa’da basketbolun popülaritesi adeta arttı.

Bu kapsamda, Başantrenör Ceyhun Cabadak, Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer, Kondisyoner Cüneyt Yetim, Takım Kaptanı Mustafa Baki Görür ile Ogün Sevinç, Michal Michalak, Evan Bruinsma, OD Anosike ve Kevin Kaspar, şehrin köklü eğitim kurumlarından Manisa Lisesi’nin konuğu oldu. Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da programda yer aldı. Teknik ekip ve oyuncular, hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtladı.

Takımın yıldız isimlerinden OD Anosike, bir öğrencinin Manisa’yı nasıl buldunuz sorusuna verdiği yanıtta, “Manisa gerçekten çok güzel bir şehir. Bu şehri gerçekten çok sevdim. Fırsat buldukça şehir merkezine çıkıp, geziyorum. Burada basketbol anlamında da çok güzel bir yapı oluşturulmuş. Tüm imkanlar çok iyi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e oluşturduğu bu güzel yapı nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı