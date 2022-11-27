'Poşetten Kanatlar'ın Bursa galası yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren bir çocuğun uçma hayalini gerçekleştirmek için çabalayan arkadaşlarının hikayesini anlatan ‘Poşetten Kanatlar’ filminin galası yapıldı.BURSA (İGFA) - Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bursa’da çekilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen ‘Poşetten Kanatlar’ filminin galası, Tayyare Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Senaryosu Mustafa Duman’a ait olan filmin yönetmenliğini Mustafa Özer, yapımcılığını ise Faruk Anbarcıoğlu üstlendi.

Filmde, Şevki Özcan, Gülnihal Demir, Jale Ak, Yiğit Dören, Ayhan Kasal, Mehmet Toprak, Olcay Dursun, Ali İhsan Süzer, Yasemin Süzer ve Faruk Anbarcıoğlu rol aldı. Tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve en büyük hayali uçmak olan bir çocuk ile onun hayalini gerçekleştirmek için çabalayan arkadaşlarının hikayesini anlatan filmin galasına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, filmin yönetmeni Mustafa Özer, filmin yapımcısı ve Bursa eski Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, filmin oyuncuları ve sanatseverler katıldı.

Filmin gösterimi öncesinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, eğitimci kimliğinin yanında milletvekili olarak da Bursa’ya hizmet eden Faruk Anbarcıoğlu başta olmak üzere filmde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, hassas bir konuyu alan filmde emeği geçen herkesi tebrik etti. Kendisinin de özel bir çocuğu olduğunu söyleyen Gürel, böylesine özel bir konuyu ele alan tüm sanatçıları saygıyla selamladığını ifade etti.

Filmin Yönetmen Mustafa Özer, ‘Poşetten Kanatlar’ filminin genel olarak Bursa’nrın Fadıllı Köyü’nde çekildiğini belirtti.