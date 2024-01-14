Portakal Vadisi gün sayıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre alanında uluslararası ödül kazandığı projesi Portakal Vadisi’nin açılışı için gün sayıyor. Buca’nın Tınaztepe Mahallesi’ndeki 200 bin metrekarelik alana kurulan Portakal Vadisi, ekolojik kent parkı olarak günde yaklaşık 6 bin kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak. 19 ton da karbon tutulumu sağlanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için seçim döneminde duyurduğu projelerden biri daha hayata geçiriliyor. Buca’nın Tınaztepe Mahallesi’nde Kültürpark’ın yarısı büyüklüğündeki 200 bin metrekarelik alanı İzmirliler için yeni bir nefes alma noktasına dönüştürecek Portakal Vadisi projesinde sona gelindi.

Açılış yakında

Portakal Vadisi’ni 74 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiklerini ifade eden Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat Yenigül, “Işıklandırmalarını da tamamladığımız Portakal Vadisi’nde sona geldik. Projeyi yaparken mevcut arazinin ve dere yatağının topografik yapısını bozmadan bir ekolojik alan yaratmak istedik. Alanda mevcut bitki örtüsünü koruduk. Adını portakaldan almasının sebebi burada portakal ağaçlarının olması. Biz bu ağaçları koruyarak ve yerine yenilerini ekleyerek bir peyzaj tasarımı yaptık. Çok yakın zamanda açılışını yapacağımız Portakal Vadisi gece ışıklandırmalarıyla bölgeyi yeni bir cazibe merkezine kavuşturacak. Dikilen yüzlerce ağaç, doğal dere ve seyir teraslarıyla kentin en güzel noktalarından biri haline gelecek olan ekolojik park, kentin cennetten bir köşesi olacak” dedi.

Spor, sağlık, kültür etkinlikleri bir arada

Kentlilerin fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini artıracak vadide 23 ahşap teras, 2 kilometrelik bisiklet ve koşu yolu, yaklaşık yüz bin metrekarelik çayır alanı, 2.8 kilometre uzunluğunda patika yol, 5 bin metrekarelik çim alan, gölet, 218 araçlık otopark, piknik ve çocuk oyun alanları, restoran yer alıyor. Vadiye 45 türde 57 bin çalı ve 28 türde 3 bin 105 fidan dikilecek.

6 bin kişinin oksijen ihtiyacı karşılanacak

Portakal Vadisi doğayla bütünleşik sürdürülebilir bir kentsel çevre ve tasarım örneği olacak. Alanın su toplama havzası olma özelliği korunup iyileştirilecek. Kazı ve dolgu alanı yaratmadan doğayla tam uyumlu bir mimari ve peyzaj düzenlemesi yapılacak. Yapılar ve tüm sert zeminlerde bölgeye ait doğal taşlar ve ahşap malzeme kullanılacak.

Alanda kullanılan bitki türleri fazla sulama gereksinimi olmayan ve kentsel biyoçeşitliliğin iyileştirilmesine katkıda bulunan türlerden seçildi. Alana dikilecek 2 bin 365 yapraklı, 740 ibreli ağaç ve birçok çeşit çalıyla kentsel ısı adasının etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede günlük yaklaşık 6 bin kişinin oksijen ihtiyacı karşılanacak, 19 ton da karbon tutulumu sağlanacak.

Sürdürülebilir çevre dalında ödül almıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesi “Sign of the City Awards 2019”un yanı sıra yine 2019'da Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda Sürdürülebilir Çevre dalında da ödül almıştı.