Porsche'den görkemli tanıtım

Porsche, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda çok özel bir modelin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Yeni Porsche 911 Dakar, otoyolda olduğu kadar arazide de konforlu. Sadece 2 bin 500 adetle sınırlı bu özel model; Porsche 911 konseptinde neredeyse hiçbir sınır olmadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Porsche'nin 1984 Paris-Dakar Rallisinde kazandığı ilk büyük zaferi de anımsatıyor. Bu zafer, aynı zamanda Porsche 911 için dört tekerlekten çekişin doğuşunu da simgeliyor. Bu nedenle yeni 911 Dakar, nice zafere imza atan ikonik otomobili anımsatan isteğe bağlı bir Rally Design Paketi ile de sunuluyor.

Porsche 911 Dakar modelini tanıttı. Porsche 911 Dakar'da göze ilk çarpan detay, spor süspansiyonlu bir 911 Carrera ile karşılaştırıldığında yerden 50 milimetre daha yüksek olması. Ayrıca yeni süspansiyon kaldırma sistemi ile araç 30 milimetre daha yükseltebiliyor. Yerden yüksekliği ve rampa açısı ile geleneksel SUV'lere meydan okuyor. Kaldırma sistemi sadece engelleri yavaşça aşmakla kalmıyor, aynı zamanda yeniden ayarlanmış şasinin ayrılmaz bir parçasını teşkil ediyor. 170 km/saate varan hızlarda “yüksek seviye” ayarı kullanılabiliyor. Bu hızın üzerine çıkıldığında araç, otomatik olarak normal seviyeye geri dönüyor.