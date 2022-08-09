Pony Club Nevşehir'e geliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Türkiye Jokey Kulübü (TJK) işbirliğinde organize edilen ve çocuklara at sevgisini kazandırmayı amaçlayan ‘Pony Club Şehrinize Geliyor’ projesi kapsamında Nevşehirli çocuklar bugün Pony atları ile buluşacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Jokey Kulübü’nün çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlattığı ve ülkemizin birçok noktasında çocukları atlarla buluşturduğu “Pony Club Şehrinize Geliyor” projesinin yeni etabı Nevşehir olacak.

Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 8-9 Ağustos Pazartesi ve Salı günleri Kayaşehir’de gerçekleşecek etkinliğe 4-14 yaş grubundaki çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.

14.00-18.00 saatleri arasında Pony atlara binebilecek olan çocuklar etkinlik alanında çeşitli oyun aktivitelerine de katılacak.