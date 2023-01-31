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Polatlı’nın dev projesinde sona doğru

YAŞAM 31.01.2023, 09:00
Polatlı’nın dev projesinde sona doğru

İvedik Arıtma Tesisi’nden Polatlı’ya içme suyu ileterek 1,5 milyon kişiyi kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşturacak olan 110 kilometrelik hattın 65 kilometresi tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu ASKİ’nin “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi Projesi”nde sona yaklaşıldı. 23 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 110 kilometrelik ana isale hattının yaklaşık 65 kilometresi (64 bin 694 metre) tamamlandı, son 45 kilometrede ise çalışmalar sürüyor.

     ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, teknik ekibiyle birlikte Batıkent’in en merkezi yerlerinden Cengiz Aytmatov Caddesi’nde devam eden çalışmaları denetledi. Burada çalışmalara ilişkin bilgi veren Öztürk, “Ankara merkez İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Sincan, Temelli ve Polatlı’yı kapsayacak şekilde yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağı içme suyu hattımızda artık sona yaklaşıyoruz. Tek bir hedefimiz vardı; 2023 tamamlanmadan yıllardır özlenen, beklenen bu yapım işini tamamlayarak halkımıza sunmak” dedi.

CADDE ÜZERİNDE 3 NOKTADA 3 AYRI EKİP ÇALIŞIYOR 

Kazı ve inşaat çalışmaları süresince işçi sağlığı ve çalışma güvenliğini ön planda tuttuklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

“Büyük çaplı hatlarımız kentte hep merkezi noktalardan geçiyor. Halkımıza fazla rahatsızlık vermeden, trafiği aksatmadan, çevre kirliliğine de neden olmadan özenli bir çalışma yürütüyoruz. Hedefimize varmak üzereyiz; 2023 sonunda projemiz tamamlanacak. Yıllardır döşenen şebekenin yoğunluğu, gelişen nüfus, yeni yerleşim yerleri derken özellikle belli noktalarda çok zorlanıyoruz. Sisteme zarar vermemek adına mevcut hatları koruyarak özellikle şehir merkezlerinde çok dikkatli ilerliyoruz. Belli planlamalar yaptık merkezdeki çalışmaları okulların ara tatil dönemine denk getirdik. Vatandaşlarımızı rahatsız etmemek adına bu tür ana güzergâhlarda birçok noktada farklı ekip çalıştırıyoruz. Örneğin şu an bulunduğumuz caddede 3 noktada 3 ayrı ekip çalışıyor ki en kısa sürede işi tamamlayabilelim.”

 FİNALE GERİ SAYIM

İvedik ile Polatlı ilçesi arasında 2020 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatılan ana isale hattı yapım çalışmalarında final müjdesi artık çok yakın. Şu sıra İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi içindeki debimetre bağlantısı ve bulvar yatay delgi önü tahliye vana bağlantısı yapılıyor. Öte yandan 2 bin 500 metreküp su kapasiteli Polatlı Kuşçu Mahallesi DY-2 Su Deposu’nun betonarme imalatı bitirildi ve mekanik imalata geçildi. Yine 2 bin 500 metreküp su kapasiteli Polatlı Kargalı Mahallesi DY-3 Su Deposu’nun betonarme imalatları ve Kuşçu Mahallesi Polatlı Terfi Merkezi imalatları devam ediyor.

İvedik, Temelli ve Polatlı’dan geçen ana isale hattı başlangıçta yaklaşık 107 kilometre olarak planlandı ancak revize çalışmaları ile birlikte hattın uzunluğu 110 kilometreye çıkarıldı. “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” projesi, Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı ilçesinin tamamına hitap edecek. 110 kilometrelik ana isale hattının yanı sıra 3 su deposu ve 1 terfi merkezi yapımını da içeren dev projenin fiziki gerçekleşmesi şu an için yüzde 54, nakdi gerçekleşmesi ise yüzde 51.20 olarak açıklandı.

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