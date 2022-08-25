PMOGENÇ Yaz Kampo Expo'da başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası işbirliği ile gerçekleştirilen “13. PMOGENÇ Yaz Kampı” Antakya EXPO alanında başladı.HATAY (İGFA) - 13. PMOGENÇ Yaz Kampı’nı EXPO’da gerçekleştirmek için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a teklif sunduklarını belirten Peyzaj Mimarları Odası yetkilileri peyzaj mimarlığı öğretim görevlileri ve öğrencilerinin de yer aldığı buluşmada EXPO alanı içerisinde geliştirilecek olan yağmur bahçesi projesi hakkında görüşler paylaşıldı.

Peyzaj Mimarları Odası olarak her sene farklı bir ilde alan seçtiklerini ve bu alanda proje yürüttüklerini söyleyen Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Yasin Otuzoğlu, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak ve EXPO alanında bir yağmur bahçesi tasarımı yapmak istediklerini kaydetti.

Kampa katılan üniversite öğrencilerinden Atakan Erdoğan; ilk kez bir EXPO’ya katıldığını ve buranın tasarımlarının dilini, peyzajını anlamanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu paylaştı.

22 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek eğitim kapsamında öğrenciler günümüzün en önemli sorunlarından olan iklim krizi ile su kıtlığına karşı üretilecek çözümlerin başında gelen mavi/yeşil altyapı, su sürecinin yönetilmesi konularını hedef alan yağmur bahçesi tasarımını öğrenmeleri bekleniyor.