Platformlar illegal yayınlar için toplandı

Televizyon izleme alışkanlıklarının değişmesi ve PAY TV’lerin artmasıyla artan illegal yayınların önüne geçebilmek amacıyla TUYAD’ın önderliğinde platformların, RTÜK, BTK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili diğer kuruluşların katılımıyla Türkiye’nin ilk PAY TV Çalıştayı gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - TUYAD’ın çağrısı ile toplanan çalıştay, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu önderliğinde yapıldı. Çalıştayda illegal yayınların önlenmesi için alınabilecek tedbirler ve çözüm önerileri tartışıldı.

İnternet üzerinden yayıncılık yapan TV ve isteğe bağlı yayın hizmeti platformlarının yayın içerikleri için büyük bütçeler harcadığına dikkat çeken TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın “Platformlarımız illegal IPTV hizmetleri ile ağır koşullarda mücadele etmektedir. BTK raporları incelendiğinde son iki yılda, PAY TV platformlarının yaşam kanallarının azaldığı ve üye kaybettiği net bir şekilde gözlenmektedir. Tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek abonelik sözleşmelerini yapan yerli ve yabancı PAY TV platformlarımızın haklarının korunması gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için illegal yayınlarla mücadele için ek bütçe ayrılmalı, illegal yayınların tespiti için yeni teknolojiler kullanılmalı ve uluslararası iş birlikleri arttırılmalıdır.” diye konuştu.

“RTÜK MEVZUATI YENİDEN DÜZENLENMELİ”

İllegal yayın gerçekleştirdiği tespit edilen URL/Domainler için hızla tedbir alınabilecek bir düzenlemenin RTÜK mevzuatında olmadığını belirten platform temsilcileri illegal yayınların tespit edilse veya şikâyet edilse bile hızla domain değiştirerek yayınlarına lisanssız olarak devam ettiğini ifade ettiler. Bir an önce illegal yayınları engellemek için RTÜK mevzuatında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliğine değinen platform temsilcileri yapılacak müdahalelerin uluslararası uygulamalara paralel olması gerektiğini de vurguladı. Benzer bir boşluğun ticaret mevzuatında da olduğuna dikkat çeken temsilciler ivedilikle İnternet platform işletmecileri aleyhine olan bu boşluğun bir an önce kaldırılması gerektiğini belirttiler.

İçerik denetimi, illegal platformların varlığının artarak devam etmesi, terör örgütlerinin içeriklerinin bu paketlerle birlikte yayınlanması gibi konular da çalıştayda ele alındı.

ÜRETİCİLERE RTÜK LİSANSI ŞARTI

Platform temsilcileri set-top box ve TV üreticilerinin rekabet etmek için yasal olmayan içeriklerin izlenebildiği cihazlar ürettiği ve bu durumun yasal platformları olumsuz etkilediğini belirterek RTÜK lisansı olmayan uygulamaların engellenmesi, üreticilerin yerli platformlara yönlendirilmesi ve lisanslandırılması, vergilerin illegal yayınlarla mücadele için ayrılması gibi önerilerde bulundular.