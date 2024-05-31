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Plastik kullanım azaltımında yüzde 173'lük başarı

YAŞAM 31.05.2024, 17:59
Plastik kullanım azaltımında yüzde 173'lük başarı

İş Dünyası Plastik Girişimi bünyesinde 43 şirketin verdiği taahhütlerde yaklaşık 76 bin 443 tonluk azaltım ile yüzde 173 oranında bir başarıya erişildiİSTANBUL (İGFA) - SKD Türkiye, UN Global Compact Türkiye ve TÜSİAD işbirliğinde hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi'nin (İPG) final raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapora göre, 5 yıl önce oluşturulan girişime dahil olan kurumların plastik kullanımı azaltımında yüzde 173'lük başarı elde edildi.

2019 yılında hayata geçirilen İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) kapsamında 2023 yılı sonuna kadar 43 imzacı şirket toplam 44 bin 279 ton taahhüt verdi. Şirketlerin çoğu hedeflerini aşarak yüzde 100'ün üzerinde azaltım sağladı. Toplam 76 bin 443 ton azaltım raporlanarak taahhütlerde % 173 oranında başarı sağlandı.

Taahhüt veren 43 şirketten 1 tanesi ambalaj üreticileri, 11 tanesi ambalajlı tüketim malları, 3 tanesi dayanıklı tüketim malları, 3 tanesi ham madde üreticileri, 10 tanesi holding ve 15 tanesi perakende, hizmet, gıda sektöründen oldu. Koç Holding ev sahipliğinde gerçekleştirilen final raporu tanıtım toplantısının hoş geldiniz konuşmasını Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit yaptı.

N Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Holding Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan moderasyonunda, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar'ın konuşmacı olarak yer aldıkları Açılış Paneli gerçekleştirildi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, iklim değişikliğiyle birlikte artan plastik kirliliği, dünya ve insanlık üzerindeki en büyük tehditlerden biri haline geldiğini belirterek, "UNEP raporuna göre, yılda 430 milyon tondan fazla plastik üretiliyor. Bunların üçte ikisini, kısa sürede atığa dönüşen, okyanusları kirleten, zamanla insanların besin zincirine giren kısa ömürlü ürünler oluşturuyor. Karbon nötr ve döngüsel ekonomi modeline ulaşılabilmesi için plastik sektöründe dönüşümün sağlanması gerekiyor. SKD Türkiye olarak iş dünyasını bu konuda harekete geçirmek amacıyla, UN Global Compact Türkiye ve TÜSİAD iş birliğinde başlattığımız İş Dünyası Plastik Girişimi'yle, 2019'dan bu yana önemli aşama kaydettik. Türkiye'de plastik kirliliğine yönelik hayata geçirilen ilk ve tek platform olan girişimde, 2024 itibarıyla 43 imzacıya ulaştık. Şirketlerin verdiği taahhütlerle, yaklaşık 76.443 bin tonluk azaltımla yüzde 173 bir başarıya erişildi. Kararlılıkla eyleme geçen ve dönüşümde öncü rol oynayan şirketleri gönülden kutluyorum.” diye konuştu.

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