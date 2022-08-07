Pişmaniye ustaları KO-MEK’te yetişiyor

Kocaeli'de kentin değerlerine sahip çıkan KO-MEK pişmaniye yapım ustası yetiştirmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Kocaeli’nde geçmişten günümüze kadar devam eden önemli mesleklerden olan pişmaniye yapımını kursiyerlerine öğretmek için eğitimlerine devam ediyor. Pişmaniye yapım sektöründe eleman açığına yetişmiş personel hazırlamak için kolları sıvayan KO-MEK, milli istihdam seferberliğine katkı vermeye devam ediyor.

KO-MEK geçtiğimiz dönemde ilk olarak kendi bünyesindeki Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğreticilere, işin ustalarından eğitim almalarını sağlayarak başlamıştı.

Pişmaniye yapım tesisinde alanında uzman ustalarla birlikte gün boyunca çalışarak pratik yapan KO-MEK kursiyerleri, aldığı eğitimlerle bu alanda daha rahat iş bulma imkânı bulabilecek. Mesleğin tüm inceliklerini öğrenmek için çaba harcayan kursiyerler eğitim boyunca en iyisi için ter döktü.

Pişmaniye yapım kursiyeri Burcu Sağlam konuşmasında, “KO-MEK kursuna gelerek yiyecek içecek hizmetleri alanında sertifikalarımı tamamlamak istiyorum. Pişmaniye yapımını öğrenmeyi çok istiyordum KO-MEK sayesinde hem teorik hem de pratik eğitimlerle kendimizi daha da geliştirerek kendi iş yerimizi açmak için öğrenmeye devam ediyoruz” diye ifade etti.