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Perşembe Yaylası’nda tarihi gün! Pehlivanlar kıyasıya yarıştı

YAŞAM 17.07.2022, 18:42
Perşembe Yaylası’nda tarihi gün! Pehlivanlar kıyasıya yarıştı

Türklerin Karadeniz'e girdiği yıldan itibaren düzenlenen ve güreş camiasında 'Koçyiğitlerin Er Meydanı' olarak bilinen Ordu'nun Aybastı ilçesinde gerçekleşen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nin 914'sü binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Gerek güreş meydanında gerekse yayla merkezinde binlerce insanın takip ettiği şenlikler coşkulu geçti.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi koordinesinde Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda organize edilen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali’ne vatandaşlar akın etti. Sabahın erken saatlerinde yaylaya gelen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Binlerce insanın takip ettiği festivalde renkli görüntüler yaşandı.

Tribünlerdeki binlerce kişinin alkışlarıyla alana giren protokol mensupları vatandaşları selamladılar. Güreş müsabakaları öncesinde protokol mensupları sırasıyla birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından şenliklerin en ilgi çeken bölümü tarihi Kırkpınar pehlivanlarının da katıldığı er meydanı güreşleri oldu.

Festivalde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Perşembe Yaylası’nda binlerce kişinin katılımıyla, birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiğini söyledi.

Başkan Güler konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Burada gerçekten mutluluğun resmi çiziliyor. Birlik ve beraberliği gösteren siyasi birlik burada resmediliyor. Tablolara sığmadığı için çizilemeyen Aybastı’nın, Perşembe Yaylası’nın güzelliklerini burada görüyoruz. Aynı zamanda en övgü dolu sporlarından biri olan güreş tutan pehlivanların en güzel mücadelesini görüyoruz. Bizim sloganımız “Düşünen Üreten ve Yarışan Ordu”. Sadece güreşte değil, yüzmede de binicilikte de övülmüş üç spor budur.  Burada da Ordu’muz yarışmakta ve güzel hizmetler yapılmaktadır. Burada birlik beraberlik ve mutluluğun güreşe yansımasını görüyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Bu er meydanına şeref veren herkese selam ve saygılarımı sunuyorum.”

914. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali’ne Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Mustafa Adıgüzel, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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