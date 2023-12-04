Perşembe-Boğazcık Yolu asfaltlandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in il genelinde başlattığı asfalt hamlesiyle sorunlar çözüme kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında, Perşembe ilçesi Boğazcık Mahallesinde 2,5 km’lik yol ağı asfalt ile buluştu.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, ulaşıma yapılan yatırımlar sürüyor. İlçe merkezlerinde, altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, kırsal yol ağlarındaki mahalle ve grup yollarını da konforlu bir yapıya dönüştürüyor.

2.5 KİLOMETRELİK GÜZERGÂH ASFALTLA BULUŞTU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde, 2.5 kilometre uzunluğundaki Boğazcık Mahalle yolunu emülsiyon asfaltla buluşturdu. Geçtiğimiz gün başlatılan çalışma ekiplerin yoğun mesaileri ile tamamlanarak hizmete sunuldu.

MUHTAR ŞAHİN’DEN BAŞKAN HİLMİ GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yapılan yol yatırımları için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine teşekkür eden Mahalle muhtarı Yusuf Şahin, hayallerinin gerçek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Muhtar Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır bu yolumuzun asfalt olmasın için mücadele verdik. Gerek benden önceki arkadaşlarımız gerekse biz her alanda görüşmeler yaptık. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu anlattığımızda zaman kaybedilmeden bu çalışma başladı. Bugün ise özlediğimiz çalışma tamamlandı. Allah Başkanımız Hilmi Güler’i başımızdan eksik etmesin. Onun gibi bir belediye başkanı daha gelmez” diye konuştu.