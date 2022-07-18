Pençe Kilit şehidi Piyade Teğmen'e Sakarya'da son görev

Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'ndeki şehitlerden olan Sakaryalı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Karasu ilçesi Gölköprü Mahallemizde son yolculuğuna uğurlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için cenaze töreni düzenlendi.

Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevinden helallik sonrası şehit Civelek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mahalle Camii'ne götürüldü.

Kılınan cenaze namazı sonrasında bir müddet top arabasında taşınan Civelek'in naaşı, Gölköprü Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Civelek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Selçuk Kaya, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ailesine taziyede bulunarak, "Kahraman Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah. Rabbim gani gani rahmet eylesin" dedi.

https://twitter.com/valicetinoktay/status/1549009046509862914