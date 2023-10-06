Pembe tasarımlı otobüs farkındalık için yollarda

Meme kanseri farkındalığına dikkati çekmek için pembe renkte giydirilen Mercedes-Benz Travego 16 2+1 otobüs, bu yıl yeni tasarımı ve sloganı ile toplum sağlığı için yeniden yollara çıktı.İSTANBUL (İGFA) - 2022 yılında Best Van Turizm filosuna katılarak ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganıyla yola çıkan araç, 1 yıl içinde 30 bin yolcuyu misafir ederken 300 bin kilometreden fazla da yol kat etti.

2023 yılı ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında tasarımı yenilenen araç, basın mensupları, Mercedes-Benz Türk ve Best Van Turizm yöneticilerinin de katılım sağladığı etkinlik ile Büyük İstanbul Otogarı’nda yeni yolculuğuna uğurlandı.

YÖNETİCİLER ‘MEME KANSERİYLE MÜCADELEDE YOLUMUZ BİR’ DEDİ

Etkinliğe katılan Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram, Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, Mercedes-Benz Türk Genel Sekreteri Gamze Gökçen Pilevne, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, meme kanseri konusunda farkındalık yaratma amacıyla yola çıkan pembe otobüsü uğurladı.

Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel yaptığı konuşmada, erken teşhisle meme kanseri hastalarının tedaviye büyük oranda olumlu yanıt verdiğinin bilindiğini kaydetti. Bu sebeple tek bir kişinin hayatında bile fark oluşturabilirsek çok önemli bir iş başarmış olacaklarına yürekten inandıklarını kaydeden Özensel, bu özel araçla yolu kesişen herkesin, kendisi ve sevdikleri için meme kanseri konusundaki farkındalığının artmasını diledi.