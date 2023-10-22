'Pembe Pırlantalar' yine kapalı gişe oynadı

2003 yılında tiyatro İstanbul tarafından sahneye koyulan ve rahmetli Metin Serezli’nin oyunculuk performansı ile iki kere Afife Jale Ödülü alan polisiye komedi türündeki oyun "Pembe Pırlantalar" dün akşam Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki dördüncü oyunu da dördüncü kapalı gişe oynadı.İSTANBUL (İGFA) - Epizot Görsel Sanatlar’ın sahneye taşıdığı oyunda, biri kendi halinde yaşayan ve kadınlarla ilişkilerinde oldukça acemi, diğeri ise çapkın, yaşamayı ve parayı seven iki kuyumcu ortağın hayatları anlatılıyor. Bir gecede gelişen olaylar, çapkın ortağın, arkadaşının evini, arabasını ve hatta ismini de kullanarak yaşadığı kahkaha dolu bir oyun ortaya koyuyor.

Oyun, usta oyuncular Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Lemi Filozof, Cansu Tosun ve Billur Yazgan'ın performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Oyununun yapımcısı Emre Özkan , "Pembe Pırlantalar"ın kapalı gişe oynamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özkan , "Rahmetli Metin Serezli'nin ustalık eseri olan bu oyunun tekrar sahnelenmesi ve izleyicilerden tam not alması bizi mutlu ediyor. Oyuncu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli ve seyircinin ilgisinden oldukça memnun. Oyunumuzu daha fazla izleyiciyle buluşturağız." dedi.

Oyunda Roger Fogg karekterini canlandıran Ceyhun Fersoy pembe pırlantalar oyunu ile ilk tiyatro yapımına da imza atıyor. 2003 yılında gişe rekorları kıran pembe pırlantalar oyunda hem yapımcı ve hem oyuncu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Fersoy “Bugün Caddebostan Kültür merkezinde dördüncü oyunumuzda dördüncü kapalı gişe oynamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu oyunun benim için çok anlamı büyük. Yaklaşık bir yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşım Tolga Güleryüz ile bu oyunu sahneye alma gibi bir düşüncemiz vardı. Oyun sonundaki her alkış biliyorum ki Tolga’ya gidiyor. Sahne önünde ve arkadasında çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.