Pazayreri'nde Başkan Tekin hastaları yalnız bırakmıyor

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her fırsatta gerek hastanede gerekse evde tedavi gören hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etmeyi sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat İlçedeki hasta vatandaşları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ile hastaları ziyaret ederek hatırlarını ve bizlerden varsa isteklerini sorduklarını belirten Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Tüm hastalara şifa versin. Hastalarımızı ziyaret edip, ellerini öpüp, hayır dualarını almak bizlerin en önemli motivasyon kaynağıdır” dedi.

Hastalardan ve yaşlılarımızdan gelen her talebi, isteklerini hızlı bir şekilde yapma gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Tekin, "Onları gerek evlerinde gerek hastanelerde ziyaret ederek moral olmaya çalışıyoruz" dedi.