Pazaryeri’nde SMA hastası çocuk için yardım kampanyası

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde 10 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan 4,5 yaşındaki Açelya Tırpan’ın tedavi masrafları için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Pazaryeri’nde 4,5 yaşında SMA hastası çocuk için yardım kampanyası başlatıldı.

SMA Tip 1 hastası kızının gerekli tedaviyi görmesi için mücadele veren baba Yusuf Tırpan kızının kaslarını kullanmadığını ifade ederek minik Açelya’nın yürüyemediğini sadece oturabildiğini ve gerekli gen tedavisinin yapıldığında sağlığına kavuşabileceğini söyledi.

Valilik’ten kızlarının tedavi masraflarının karşılanması için gerekli izinleri alan baba Yusuf Tırpan hayırsever vatandaşlardan kızı Açelya için maddi manevi destek olmaları için çağrıda bulundu.

Valilik onaylı kampanyanın hesap numaraları şöyle:

AÇELYA TIRPAN

EUR: TR95 0006 2001 1180 0009 0933 79

TL: TR80 0006 2001 1180 0006 6528 38

USD: TR68 0006 2001 1180 0009 0933 80

SWIFT KODU: TGBATRIS